日本電車「電線斷裂」急停瀨戶大橋　150乘客滯留6小時後安全脫困

日本JR瀨戶大橋線的一列電車11月10日早上近8時在瀨戶大橋上突然停駛，車上約150名乘客直到當日下午近2時左右才成功轉乘接駁列車離開，總計受困約6小時。日本四國旅客鐵道（JR四國）表示，列車停駛原因是架空電線斷裂，造成該路線列車停駛，目前瀨戶大橋線仍然維持停運。



日本放送協會（NHK）10日報道，JR四國稱，已確認瀨戶大橋線一根架空電線斷裂，導致該路線多個站的電車無法正常運作，其中從高松站開往本州岡山站的的快速列車Marine Liner則滯留在瀨戶大橋上，導致約150名乘客滯留在車內。

2024年11月10日，日本JR瀨戶大橋線的一列電車早上近8時在瀨戶大橋上突然停駛，車上約150名乘客滯留約6小時後才能脫困。圖為日本瀨戶大橋。（日本觀光局網站）

JR四國後來於下午安排受困乘客，轉乘另一班列車前往岡山縣兒島站，公司聲稱目前沒有接獲乘客受傷或健康狀況不佳的投訴。

報道提到，雖然架空電線修復工作已持續進行中，瀨戶大橋線在短時間內恢復營運的可能性不大。