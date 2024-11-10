拜登兒子亨特2案多項控罪成　12月判刑　白宮：不會特赦

美媒11月8日報道，拜登兒子亨特（Hunter Biden）此前在非法擁槍案及稅務案中遭判罪成，將分別於12月12日、16日宣判刑罰。美國白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）7日重申，總統拜登（Joe Biden）不會特赦亨特。



2024年6月11日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，亨特由妻子梅莉莎（Melissa Cohen）陪同抵達法院。（Reuters）

美國廣播公司（ABC）8日報道，美國法院陪審團6月11日裁定，亨特非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立；在另一宗案件中，亨特9月5日承認9項聯邦稅務相關指控。

尚皮埃爾7日被問到拜登會否特赦他時表示：「我們已經多次被問到這個問題，我們的答案是不會。」

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

尚皮埃爾指出，她不會對拜登在任期結束前有機會進行的潛在赦免發表評論，其中包括任何受到候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅採取法律行動的政府官員。她強調，自已沒有任何有關特赦的事情可以分享。