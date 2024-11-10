倫敦地鐵座椅有多髒？　清潔人員吸出整桶「黑水」 驚人畫面曝光

英國一間清潔公司近日在社交媒體發出一段清潔倫敦地鐵座位的影片，結果卻嚇壞一眾市民。



該清潔公司受僱到倫敦地鐵北線（Northern Line）大掃除，影片中他們先噴灑清潔液在座位上，再用強力吸塵器對四個座椅進行深度清潔，將累積的髒污倒進桶子裏時，出來的竟是滿滿的黑色污水。

影片中還能聽到工作人員說：「健康警告。乘坐地鐵後，您打算去哪裏？」

但影片的反響許多網民留言稱，地鐵的座位「骯髒至極」，還有人說這就是他們一回家就會馬上脫掉外套的原因。

這間清潔公司從2020年開始就在Instagram上發布公眾區域的清潔影片，原意是希望借該視頻，宣傳自家的地毯清潔業務「Mr Carpet Clean」。負責人Steven James表示：「我們考慮了許多人流量大的區域，例如巴士、電影院、劇院、醫院手術室等，並認為地鐵是最好的。」但沒想到這段影片引來了如此強烈的反響。

倫敦交通局（TfL）發言人回應稱，地鐵車廂內的地板和表面每天都有工作人員清潔，對於座椅則視需要檢查和清潔，每28天，地鐵內外都會進行一次深度清潔。但倫敦交通局也表示，該公司在地鐵附近倒水的行為給其他乘客帶來風險。

這段影片最終被從Instagram上刪除，據James所說，他在與倫敦交通局進行一番討論後認為這符合每個人的最大利益：「我不應該批評另一個組織或公司的清潔制度。」