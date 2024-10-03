俄女「邊行邊唱」意外摔落地鐵站樓梯「斷頸亡」　歌詞藏恐怖巧合

撰文：ETtoday
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俄羅斯24歲女子亞莉娜（Arina Glazunova）與閨密出國遊玩，她在夜晚的街道上一邊唱歌跳舞，一邊拿著手機錄影，卻不慎摔下通往地下鐵出口的階梯，最終不幸身亡。

根據影片，亞莉娜與閨密正隨著樂團Hunger Boys的歌曲《最後一次》（For The Last Time）載歌載舞，重覆唱誦歌詞「最後一次」時，把鏡頭轉向朋友，卻只拍到對方一臉驚恐失聲尖叫，畫面也隨之模糊，因為她已經頭朝下、重重摔落。

俄羅斯24歲女子亞莉娜不慎摔下通往地下鐵出口的階梯死亡。（Arina Glazunova社交平台）
俄羅斯24歲女子亞莉娜不慎摔下通往地下鐵出口的階梯死亡。（Arina Glazunova社交平台）

在重覆唱「最後一次」時喪命　點圖放大看看事發經過（慎入）：

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《太陽報》報導，這起事件9月27日發生在喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）。

儘管亞莉娜被迅速送醫，卻因為頭部重創及頸部骨折不治身亡。

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根據現場照片，地下鐵出口附近的建築構造，與1樓人行道幾乎等高，只要稍微分心，就很容易忽略通往地下的階梯。

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居民阿科比亞（Dato Akobia）直言，意外發生地點非常危險：

任何人都可能從那裡摔下去。

地鐵公司也在出口旁邊設立一座紀念碑，悼念她的去世。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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