COP29阿塞拜疆登場　東道主將如何應對全球減碳聲浪？

《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）11月11日在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行，《香港01》將整理出有關COP29及東道主阿塞拜疆的背景及看點。



美國《紐約時報》7日報道，COP是197個國家自1992年締結《聯合國氣候變遷綱要公約》後的年度會議，締約國每年都會齊聚​​一堂，更新應對氣候變遷的計劃。

隨着氣候問題日趨重要，COP已從各國外交官和政策專家的小圈子會議，發展成為吸引數萬名與會者的大型活動，其中包括企業高層、非營利組織領導人等。

2024年11月8日，《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行前，一輛印有相關字眼的黑色車停在會場外。（Reuters）

會議重點

報道稱，2024年會議的重點將放在氣候金融議題方面，這是因為建造清潔能源系統、提高城市抵禦極端天氣的能力以及使工廠和運輸系統擺脫化石燃料需要數萬億美元的投資。

對此，與會代表或希望制定計劃，投入更多財政資源，用於推廣清潔能源等應對氣候變遷的政策。各國也將提出最新的國家氣候行動計劃，包括詳細說明他們計劃如何減排。

會議結束時，各國代表將致力批准一項最終協議，其中包括對解決氣候問題的新承諾。

2024年11月8日，《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行之前，新聞媒體派員參觀會場。（Reuters）

阿塞拜疆力抗減碳聲浪？十年來續增天然氣產量

阿塞拜疆作為這次會議的東道主國，與全球氣候問題息息相關。法媒10日報道，當全球減碳聲浪日漸增加時，擁有大量天然氣的阿塞拜疆卻反其道而行。

阿塞拜疆是現代石油開採發地之一，巴庫附近早於1846年已鑽出第一口油井。該國自1991年獨立後，石油和天然氣資源一直是其主要經濟支柱。

國際能源總署（IAEA）將阿塞拜疆列為天然氣和石油的「主要」生產與出口國，該國於2022年是全球20大石油凈出口國之一，也是全球第12大天然氣凈出口國。

2024年10月18日，阿塞拜疆巴庫（Baku），一名工人沿著《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）舉辦場地附近的柵欄行走。（Reuters）

儘管阿塞拜疆石油產量自2010年達到高峰以來逐漸下降，但天然氣產量卻在迅速增加。該國把天然氣當作過渡能源之舉，甚至計劃在未來10年內將產量提高約3成。

報道稱，在俄羅斯因俄烏戰爭而遭國際制裁下，阿塞拜疆希望從中獲益，透過與意大利連接的供氣路線「南方天然氣走廊」（Southern Gas Corridor），成為歐洲首選的天然氣供應國。