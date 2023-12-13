COP28達成歷史性協議　惟未提逐步淘汰化石燃料　僅推動過渡轉型

《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）就最終的氣候協議達成一致。協議最終文本沒使用「逐步淘汰」（phase out）一詞，而是告訴各國須從未來10年加快行動，從化石燃料過渡到使用其他能源。



協議首次包含減少所有化石燃料使用的承諾，同時也使用一些較為模糊的措辭，可能會讓一些國家採取最低限度的行動。

綜合外電報道，在歷經十幾天激烈談判後，COP28終於為首個全球盤點落槌定音。大會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在最終批准協議的會議上向各國代表致辭，並稱這份協議「具有歷史意義」，締約方「有史以來第一次在最終協議中使用了關於化石燃料的措辭」；協議所象徵的轉變，可能「重新定義我們的經濟」。

過去十幾天來，大會談判方就石油、天然氣和煤炭的未來使用問題產生強烈分歧，協議改了幾版，相關文段也經過數次修訂。早期的協議草案中包括了「逐步淘汰」化石燃料的要求，這是100多個國家和許多氣候組織一直以來的呼籲。但這一提議遭到許多發展中國家的反對。

最終協議不再要求「逐步淘汰」化石燃料，而是呼籲各國以合理、有序的方式迅速推進能源系統轉型、減少化石燃料使用。協議要求各國為全球轉型做出貢獻，而不是直接強迫各國自己做出這種轉變。

雖然這一結果與多數國家想要的「逐步淘汰」還有差距，但它確實已經有了開創性的意義，畢竟之前的氣候變化大會協議文本從未提到減少石油和天然氣的使用。

圖為2023年12月13日《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）閉幕當天，示威人士在協議最終版本發布後於阿聯酋杜拜的會場外抗議。（Reuters）

營利組織國際氣候行動網絡的全球政治戰略負責人哈吉特・辛格（Harjeet Singh）說：「數十年的迴避之後，COP28終於讓人們看到了氣候危機的真正罪魁禍首：化石燃料。摒棄煤炭、石油和天然氣的方向早該得到確定。」

不過他也指出：「這份協議存在許多漏洞，為化石燃料行業提供了許多逃避途徑，依靠的是未經證實的不安全技術。」

CNN報道稱，辛格所說的「不安全的技術」指的是碳捕集與封存技術。一些科學家擔心，碳捕集技術尚未得到大規模驗證，會分散削減化石燃料使用政策的注意力，而且成本過於高昂。

此外，政府間組織小島嶼國家聯盟對大會迅速通過最終協議草案表示失望和擔憂，聯盟的首席談判代表安妮・拉斯穆森（Anne Rasmussen）說，聯盟對協議十分關注，雖然協議文本包含了「很多好的內容」，但「所需的方向修正尚未得到保證」。