COP29阿塞拜疆舉行　路透社：阿富汗塔利班將首派團參與

路透社11月10日報道，阿富汗塔利班外交部發言人巴爾希（Abdul Qahar Balkhi）表示，該國代表團將出席11日在阿塞拜疆開幕的《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29），是塔利班2021年重新掌權以來首次與會。



由於塔利班限制對婦女教育和行動自由，聯合國不允許塔利班獲得阿富汗在聯合國大會的席位，其政府也沒有得到聯合國成員國的正式承認。

2023年8月15日，阿富汗喀布爾，圖為塔利班支持者持旗幟在街上示威。（Getty）

《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議主席團自2021年延後考慮阿富汗的參與，實際上將該國排除在會議之外。

一名熟悉此事的外交消息人士表示，由於塔利班在聯合國體系中沒有被正式承認為合法政府，因此其官員無法以正式身份與會。因此，東道主阿塞拜疆可能是以觀察員為名邀請阿富汗環境機構官員參加會議。

2024年11月8日，《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行前，一輛印有相關字眼的黑色車停在會場外。（Reuters）

報道稱，阿富汗被認為是受氣候變遷影響最嚴重的國家之一，本年的山洪爆發已造成數百人死亡。另一方這個嚴重依賴農業的國家遭受數十年​​來最嚴重的乾旱之一，使當地人民面臨日益嚴重的糧食不安全問題。