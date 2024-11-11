日本國會今選新首相　日媒：石破茂可望連任

日本周一（11月11日）將召開參眾兩院全體特別會議，並舉行首相指名選舉。共同社報道，現任自民黨總裁石破茂料可連任首相。然後在皇宮舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式後，與公明黨聯合執政的第二屆石破內閣將於當天啟動。3名閣僚將會換人，其他閣僚則留任。



圖為10月27日，日本立憲民主黨領袖野田佳彥就大選結果會見傳媒。 （REUTERS）

共同社指出，由於眾院選舉中，執政的自民和公明黨未能獲得過半數議席，因此11日下午眾院全體會議上的首相指名選舉，預計將成為石破和立憲民主黨黨首野田佳彥之間的對決。由於日本維新會、國民民主黨、參政黨，均計劃投票給各自的黨首，因此石破的得票很可能超過野田。

日本國會：圖為2023年1月23日，時任日本首相岸田文雄在日本下院首天例行會議上發表施政演說。（Reuters）

首相選出後將設置組閣總部，起用自民黨籍前外務副大臣鈴木馨祐擔任法相、自民黨籍前農林水產大臣江藤拓擔任農相。現任公明黨黨首齊藤鐵夫的國土交通大臣一職，料由公明黨籍的前經濟產業政務官中野洋昌擔任。

在首相選舉之前，料將再次選出自民黨的額賀福志郎擔任議長、立民黨的玄葉光一郎擔任副議長。以健康狀況不佳為由辭職的參院議長尾辻秀久，其職位料由自民黨的關口昌一擔任。