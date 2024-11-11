特朗普當選｜拜登邀13日白宮會晤談交接 將敦促不要放棄烏克蘭
撰文：蕭通
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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）11月10日表示，美國總統拜登（Joe Biden）13日與當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面時，將討論國內和外交政策的首要事項，並敦促新政府不要放棄烏克蘭。
特朗普將於1月20日就職，拜登已邀請對方13日到白宮橢圓形辦公室會面。沙利文在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目採訪時表示，拜登的首要訊息將是致力確保和平權力移交，另將與特朗普談論歐洲、亞洲和中東局勢。
沙利文稱，拜登將向特朗普說明其意見及立場，並就對方就職後會的考慮及處理進行討論。
針對特朗普承諾迅速結束俄烏戰爭，沙利文指出，拜登將把握餘下70天任期，向國會和即將上任的新政府表明，美國不應該離開烏克蘭，否則歐洲將更加不穩。
至於拜登會否要求國會授權向烏克蘭撥出更多資金時，沙利文未正面回應，但指拜登將證明，即使在他的任期結束後，美國仍需要為烏克蘭持續提供資源。
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