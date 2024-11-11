德國信任投票恐生變　總理朔爾茨改口擬聖誕節前舉行

繼德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月6日辭退財長林德納（Christian Lindner）引發政壇地震，令政府垮台後，他決議擬在11月中旬進行信任投票，但在10日改口，稱可以在聖誕節前進行。外界認為朔爾茨數次舉動旨在為提前舉行大選鋪路，而信任投票是大選的必經之路。



朔爾茨曾提議在2025年1月15日對政府進行信任投票，並在2025年3月提前舉行選舉，基民盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz）領導的保守反對派則希望將選舉時間提前至1月。

朔爾茨拒絕該提案，回應在下星期（即11月中旬）舉行信任投票，但他11日在電視訪問中改口，指可以在聖誕節前進行信任投票。

2024年11月8日，匈牙利布達佩斯，圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在歐盟非正式會議中發表講話。（Reuters）

德國《圖片報》（Bild）11日引述執政盟友綠黨兩名高層指，應在12月舉行信任投票。路透社當日分析，朔爾茨目前面臨的壓力愈來愈大，這令他被迫提前進行信任投票。