朔爾茨解除財長職務稱失信任基礎　自由民主黨退出聯合政府反擊

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月6日宣布，免除財長林德納（Christian Lindner）的職務，稱雙方已無合作的信任基礎，並表示將在1月15日對政府發起信任投票，為提前在3月大選鋪路。德國目前俗稱「紅綠燈」聯盟的3黨執政聯盟，是由林德納領導的自由民主黨（FDP），與朔爾茨所屬的社會民主黨，以及綠黨所組成。FDP議會領袖隨即宣布，該黨全數4名內閣部長將會辭職，執政聯盟料將瓦解。



圖為2024年11月6日，德國財長林德納（Christian Lindner）遭免職後會見記者。（Reuters）

朔爾茨表示，鑑於國家當前挑戰，需要更大的財務迴旋餘地。他已不存在與財長林德納繼續合作的信任基礎，指對方經常辜負其信任，甚至單方面取消了預算協議，強調在嚴肅的政府工作不可能容許。他強調，任何參與政府的人，都必須以負責、可靠的方式行事，不迴避困難。

圖為2024年11月6日，隸屬綠黨的德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck），以及同黨的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會見記者。（Reuters）

朔爾茨稱，將要求聯邦議會於明年1月，針對政府舉行信任案投票。他表示，需要一個能做決定的政府，需要更多的財政操作空間，德國的企業需要立即獲得支持。

據指出，林德納近日撰寫長達18頁的論文，提出削減企業稅收、取消氣候法規、減少福利金等方式，以實現經濟復甦。這些方向與朔爾茨領導的社會民主黨，以及堅持環保的綠黨無法相容，被視為對執政聯盟夥伴的挑釁。