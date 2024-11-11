英媒：台灣擬向美國下逾1000億元軍購訂單　展現「決心」

英媒11月11日引述消息人士指，台灣已與美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）團隊接觸，討論向美國採購戰船、戰機與防空導彈等價值150億美元（約1166億港元）的軍事裝備，以向對方展現對抗北京的決心。



報道列出台北有意採購的武器清單，包括神盾級驅逐艦、E－2空中預警機，官方暱稱鷹眼（E－2 Hawkeye）、F－35戰機以及更多愛國者導彈（Patriot）。有台灣官員表示，神盾級驅逐艦位於求購清單之首，並指還需購買其他價格更高的武器，「這會給人留下更深刻印象」。

美國海軍伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利」號驅逐艦（USS Gravely）。圖為USS Gravely - DDG 107 facebook專頁2016年5月26日發布的照片。

報道指，台灣可能要求多達60架F－35戰機、4艘Advanced Hawkeyes戰艦、10艘退役軍艦及400枚愛國者導彈，預料涉及金額價值將超過150億美元。

特朗普在大選前就台灣問題多次表態，指台灣須付費以獲得美國的保護。