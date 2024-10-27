美國大選｜特朗普：台灣「偷美國晶片生意」　要保護就應「課金」

美國前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月26日在podcast節目《The Joe Rogan Experience》中表示，「台灣偷了美國晶片生意」「他們需要保護，但沒有付錢」。



美媒報道，特朗普會在25日接受羅根（Joe Rogan）的podcast訪問，並在德州奧斯汀（Austin）錄製；長達3個小時的節目於26日晚上發布。

在節目中，特朗普批評總統拜登（Joe Biden）的標誌性成就，即出台法律通過補貼大力扶植美國半導體製造業；而晶片製造商認為，有關立法能夠讓價值數十億美元的新工廠可以在包括選舉搖擺州份亞利桑那（Arizona）動工。

2024年10月22日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在北卡羅來納州舉行的競選集會上做出手勢，將手指指向前方。（Reuters）

同時他還批評台灣：「你知道，台灣偷了我們的晶片生意。他們希望我們提供保護，他們需要保護，但他們沒有為這項保護付錢。黑社會可是會收保護費的，對吧？」

早在7月，特朗普就曾表示，台灣搶走約100%晶片事業，應該付給美國保護費。而台灣官員和美國媒體都駁回這種說法，提出美國科技產業從中受益。

而在8月，特朗普也在社交平台Truth Social發文，批評羅根說唯一對他有意義的候選人是小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）；但特朗普10月卻又接受羅根的訪問。