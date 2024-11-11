特朗普任命新「邊境沙皇」霍曼　零容忍政策代言人

美國當選總統特朗普11月10日宣布，將任命前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）負責邊境事務，形容屬強硬派的他就是處理邊境問題的最佳人選，稱他將負責「把所有非法外星人（Illegal Aliens，意指非法移民）遣返回原籍國」。究竟這位新「邊境沙皇」是誰？



「零容忍」政策代言人

霍曼曾在特朗普第一個任期擔任移民及海關執法局局長，是對非法移民「零容忍」政策的代言人。2018年4月，他主導的這一政策打破美國一直以來在非法移民的拘留和驅逐程序中、確保家庭團聚的做法，起訴並關押成年非法移民或將其驅逐出境，由美國衛生及公共服務部負責看護其子女，令數千名無證移民兒童與家人分離。

該政策引發的廣泛批評，最終迫使政府在6月叫停。

卸任後，霍曼常常出現在右翼新聞節目中，宣傳大規模遣返政策。他還是傳統基金會（Heritage Foundation，共和黨智庫）發表的一份備受爭議的右翼政綱「Project 2025」的作者之一。

在今年共和黨全國大會的演講中，他則告訴「數百萬被拜登允許違法進入美國的非法移民」，讓他們「開始收拾行李」、準備回家，近期又在哥倫比亞廣播公司新聞節目中透露，在新特朗普政府的大規模遣返政策下，非法移民家庭可能會被一起驅逐出境。

極右組織關聯

霍曼還被指與一個名為The United West的團體有密切關聯。該團體被法律及倡議組織Southern Poverty Law Center認定為散播仇恨的反穆斯林組織，相信美國和西方文明正在受到以「伊斯蘭聖戰和馬克思主義革命派」在文化上的衝擊，以保護西方文明不受伊斯蘭教的邪惡威脅為任務。

2020年，霍曼還曾受邀出席一場白人民族主義政治會議（America First Political Action Conference）。