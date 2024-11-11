因不忠被棄　蓬佩奧卑微回應特朗普聲明　「人類公敵」實至名歸

特朗普（Donald Trump）9日晚在其社交媒體Truth Social公開發文，明確拒絕前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo） 入閣，蓬佩奧則於10日下午1時30分在X平台發文回應，言詞極度謙恭卑微，極盡討好之能事。

針對人們嘲笑「明顯被特朗普冷落」，蓬佩奧先往臉上貼金，透露出上周剛與特朗普見面，以顯得自己和新總統交情匪淺，仍然能說得上話。

蓬佩奧說：「總統先生─我也以能與您合作為榮，正如上周我們見面時所說的，你我一起制定了讓世界更加安全的計劃，並避免了新的戰爭發生。」

蓬佩奧還說：「美國堅決拒絕了拜登-賀錦麗的外交政策主張。我們有責任再次以美國的利益考量為優先。」

在貼文底下，蓬佩奧還附了一段特朗普在造勢集會上介紹他的視頻剪輯集錦，以進一步顯示其個人與特朗普的不俗關係。視頻裏，特朗普在賓州的造勢場中對著群眾說：「蓬佩奧先生，站起來讓大家看看──他看起來好帥！」、「國務卿蓬佩奧，很棒的人」，並描述了他們如何一起制定了外交政策。

被特朗普拋棄後，蓬佩奧在X媒體平台發文回應。（網站截圖）

特朗普當選後，媒體猜測蓬佩奧希望能謀得國防部長職務。針對蓬佩奧的謀職願望，特朗普本可沉默以對，但他卻以「特朗普Style」公開發文，以打臉蓬佩奧的方式，拒絕了其入閣申請。

在被中國官封為「人類公敵」並被制裁後，又被原主人特朗普發文拋棄，蓬佩奧「人類公敵」的綽號真是實至名歸。

據美國新聞周刊 （Newsweek）報道，是美國極右翼共和黨人斯通（Roger Stone）於周五（8 日）向特朗普發出警告，建議特朗普不要信任蓬佩奧。

正所謂「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」，特朗普顯然沒有忘記蓬佩奧不夠忠誠的紀錄。蓬佩奧2023年在保守派政治行動會議（CPAC）曾警告共和黨人，不要追隨「擁有自身政治品牌的明星領袖」，他說那些人「自尊心脆弱、拒絕面對現實」。儘管在幾天後，蓬佩奧接受霍士新聞台（Fox News）採訪說，那些人指的並不是特朗普，不過同時他也批評了特朗普的財政政策。

除此之外，蓬佩奧2022年曾批評特朗普卸任後蓄意將國安機密文件留在佛羅里達州住所海湖莊園，又一度考慮與特朗普在黨內初選競爭，甚至到了選前才表態支持特朗普連任。接近特朗普的友人說，特朗普在內閣人事上的首要考量是忠誠，而蓬佩奧種種行為可能都犯了忌諱。

針對蓬佩奧及前美國駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）被拒絕入閣，有評論認為，蓬佩奧和黑利都是從特朗普第一任期離職後高調竄訪台灣地區的右翼鷹派人物，都是企圖利用台灣積累個人政治資本的好戰分子。從特朗普的這個決定來看，他真的不想打仗。

分析說，蓬佩奧可以說是中美建交以來最親近台獨分子的國務卿。他擔任國務卿期間對華接觸注重多對抗、少對話，且推動意識形態對立，完全沒有外交官的工作作風，是一名唯恐印太地區不亂的煽動者。這樣一位自私自利、投機的政客，卻被台獨分子奉為座上賓、救命稻草。而黑利也是一位好戰派，離開政府後高調竄台，甚至在台獨勢力的遊說下，呼籲西方國家像支援烏克蘭那樣支持台灣地區，臆想在聯合國做文章。

分析因此認為，諸如蓬佩奧、黑利這樣的好戰派遠離美國決策核心，是好事。