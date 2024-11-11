特朗普新官：前移民局長將負責邊境　邀斯蒂芬尼克任駐聯合國大使

綜合外媒11月11日報道，2024年美國大選特朗普（Donald Turmp，又譯川普）再次當選，他表示將讓前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）成為「邊境沙皇」；並邀請了他的堅定盟友、紐約州共和黨眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）擔任美國駐聯合國大使；又表示蓬佩奧（Mike Pompeo）及黑利（Nikki Haley）不會入閣。



11月11日特朗普表示，前ICE局長、邊境控制的堅定分子將加入新一屆特朗普政府，負責美國南方和北方的邊境（「邊境沙皇」The Border Czar）、所有海事和航空安全。（Reuters）

11月11日，特朗普在他的社交平台Truth Social上表示，前ICE局長、邊境控制的堅定分子將加入新一屆特朗普政府，負責美國南方和北方的邊境（「邊境沙皇」The Border Czar）、所有海事和航空安全。並稱自己和霍曼認識多年，他是邊境問題的出色人選，還將「負責把所有非法移民遣送回原籍國的工作」。

路透社指特朗普在競選期間經常讚揚霍曼，而霍曼也經常上前召集支持者。

美國大選2024：美國共和黨聯邦眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）與前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月19日在新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選集會。（Reuters）

美媒引述據報道消息人士稱，特朗普已向共和黨眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）提供美國駐聯合國大使的職位，但未獲回應。她2015年起出任聯邦眾議員，因是鐵杆「特粉」而成為頗受關注的共和黨「新星」。眾議院兩次彈劾特朗普的期間，斯蒂芬尼克高調為特朗普辯護；儘管她在黨內初選與特朗普競選時曾嚴厲批評他。

但特朗普9日也表示，前共和黨總統候選人黑利和前國務卿蓬佩奧不會被邀請加入他的政府。