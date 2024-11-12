海地政局動盪｜美國精神航空客機降遭槍擊　迫改飛多明尼加共和國

美國精神航空（Spirit Airlines）一班從美國飛往海地的客機，在試圖降落海地首都太子港（Port-au-Prince）時遭到槍擊，被迫改飛多明尼加共和國（Dominican Republic）的聖地牙哥（Santiago），航班已安全降落。《邁阿密先驅報》（Miami Herald ）報道指出，航機是從美國佛羅里達州起飛，事件中至少一名空服員被子彈擦傷。



精神航空證實，航機因被槍擊受損，有一名空服員受傷，乘客全部無礙。涉事客機將暫停使用，公司將另派航班接載乘客。

該公司同時宣布，暫停海地首都太子港、海地北部城市海地角（Cap-Haitien）的航班服務，以進一步評估。

路透社報道，社交媒體上流傳、無法證實的照片顯示，疑似遇事的飛機腹部有一個彈孔。另一段未經證實的影片疑由員工拍攝的，顯示機艙內行李架等多處疑有彈孔。

《邁阿密先驅報》稱，事後進出太子港國際機場的所有航班都已停止。

海地政治動盪近日進一步升級，總理科尼耶（Garry Conille）11月10日遭該國過渡政治委員會解除職務，由參議員候選人、商人出身的費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）接任。科尼耶致函海地過渡委員會，批評解職行為違法。

海地幫派暴力不斷升級，2016年以來未有舉辦選舉，政治動盪持續。海地目前既沒有總統也沒有議會，根據憲法，只有議會才能罷免現任總理。