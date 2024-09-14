特朗普再點名「移民吃寵物」城市：當選後驅逐海地移民

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）承諾將海地移民趕出俄亥俄州春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德市），儘管當地大部分海地移民是合法居住在美國。



法媒報道，俄州春田市因為特朗普在總統選舉電視辯論發表的不實講話，這幾天成為社媒平台的熱議焦點。

特朗普在費城舉行的電視辯論，就邊境政策攻擊民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），他聲稱春田的海地移民吃掉當地居民養的貓狗。辯論主持人當場澄清說，春田官員已駁斥有關傳聞，當地沒有寵物被人吃掉的可靠報道。

但特朗普堅稱確有其事，右翼煽動者過去幾天繼續散播這個虛假傳聞。

特朗普9月13日在他位於加州的高爾夫度假村舉行新聞發布會，承諾將大規模驅逐春田的海地移民。他說：「我們將在俄亥俄州春田進行大規模驅逐行動。」

共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）於2024年9月10日在美國賓州費城與美民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗進行總統候選人辯論。（Reuters）

春田有1.5萬名海地移民，大多數是合法移民。特朗普長期以來承諾要進行大規模驅逐行動，而他通常是指非法入境者。

特朗普13日並沒有重複他與哈里斯辯論時提到的移民吃貓狗，這番言論遭到廣泛的嘲笑。

美國總統拜登（Joe Biden）呼籲特朗普停止對海地社群的人身攻擊。拜登說：「這是要不得的。美國決不能容忍這種行為，他必須停止這麼做。」

9月12日，春田市幾座政府大樓和一間小學收到炸彈恐嚇電郵並緊急疏散。當局在爆炸物探測犬的協助下檢查被點名的所有設施，隨後解除威脅警報。

春田市長羅布·魯（Rob Rue）說，發出炸彈威脅的人聲稱是該市居民，並提到了海地移民問題。