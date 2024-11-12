美國左翼網民、Swifties大選期間逃離X　社交平台Bluesky用戶激增

美國左翼網民為不受社交平台X上的假消息和攻擊性言論影響，在本次大選期間大規模轉移到內容審查更加嚴格的Bluesky，令該平台在選前的一週內激增逾70萬用戶。



《衛報》12日報道指，自9月份，去中心化社交平台Bluesky全球用戶數量以來增加了550萬，當中大多數來自北美和英國。到了11月，Bluesky的活躍用戶數量達到2.75億，成為美國Apple應用程式商店中僅次於Threads的社交網絡應用。

Bruns分析指，Bluesky沒有X上的極右主義、錯誤訊息、仇恨言論，對有害內容監管更嚴格，能更有效的暫時或永久封禁有問題的賬戶，成為自由派用戶的「避難所」。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

特朗普支持者、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，於去年8月將其改名為X，此後七個月間，該平台在美國使用率下滑五分之一以上，流失了數百萬名用戶。而Bluesky則從中獲益。

Bluesky的新用戶之一、來自紐約大學（New York University）的歷史學家Ruth Ben-Ghiat表示：儘管她仍然在使用X，但明年1月特朗普就任後，持有X的馬斯克可能正式成為新政府的一員，令該平台作為「特朗普的宣傳機構」和極右主義機器的功能進一步加強。

美國科技期刊《Wired》報道指，大批「Swifties」（Taylor Swift的粉絲）亦在大選後逃離X、加入Bluesky。「Swifties」此前因馬斯克在X上調侃Taylor Swift而與其結怨。報道 指，這一群體雖然政治立場各異，但追求積極、包容的言論環境。