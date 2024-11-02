美媒：Elon Musk社交平台X將吞併特朗普Truth Social

美媒11月1日稱，特朗普陣營內部猜測，由共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）所擁有的社交媒體Truth Social將被美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社交媒體平台X吞併，惟傳媒未能向有關人士求證上述猜測。



《紐約郵報》稱，早在3月就有消息稱，特朗普2023年夏季曾詢問馬斯克，是否有興趣收購Truth Social母公司特朗普媒體與技術集團（TMTG）。

圖為2023年7月24日，Getty在英國倫敦拍攝的影一張設計圖片。馬斯克（Elon Musk）7月24日將他持有的社交媒體Twitter更名為X，徽標藍色小鳥改為黑色的X字。（Getty）

特朗普9月在採訪中堅稱，不會出售他在TMTG的股份，原因是其股價在他與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯川普）辯論後表現低迷。

過去一個月，TMTG股價飆升超過230%，其市值已增至106億美元（約827億港元），隨後又在拋售後回落至70億美元左右，很難定價。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

報道分析，馬斯克雖然是世界首富，但其中大部分是電動車生產商特斯拉（Tesla）的股票，如果他真的有意收購，將不得不出售股票來購買，或會激怒特斯拉股東。