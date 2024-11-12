Bitcoin屢創新高　特朗普如何推升加密幣浪潮？曾倡解僱「他」

美國總統大選結果出爐後，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度當選總統，不單美股多隻「特朗普概念股」大升，加密貨幣圈同樣熱鬧，比特幣（Bitcoin，又稱BTC）屢創新高。

他在大選前就承諾過要大力支持加密貨幣（Crypto），包括將啟動戰略國家加密貨幣儲備，又揚言要解僱美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler），根斯勒曾積極採取措施監管加密貨幣。



自美國大選日（11月5日）以來，比特幣價格自約68,000美元，升至11月12日的突破89,000美元，迫近9萬美元關口，升幅達到逾30%。與加密貨幣有關的美股股票，如 Coinbase（COIN）、MicroStrategy（MSTR），也是大幅飆升。

2024年10月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，在大選前，特朗普為了給競選活動和相關政治行動委員會提供大量現金，對加密貨幣產業作出幾大承諾，包括：

啟動戰略性國家加密貨幣儲備

特朗普7月在納什維爾（Nashville）主持年度最大的比特幣會議，會上他說：「永遠不要出售你的比特幣......若我當選，將100%保留美國政府目前持有，或未來獲得的所有BTC。」

美國共和黨總統候選人、曾任總統的特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月27日在田納西州納什維爾的比特幣2024活動發表演說，並舉起拳頭。（Reuters）

揚言上任首日解僱SEC主席

近期的講話中，特朗普表示：「第一天，我將解僱根斯勒（Gary Gensler）。」根斯勒是拜登（Joe Biden）任命的美國證券交易委員會（SEC）主席，他積極採取措施監管加密貨幣，導致該產業企業的不滿。

但其實總統無權解僱SEC主席，就算任命新主席，根斯勒仍將擔任該機構的專員。特朗普還誓言要成立一個「比特幣和加密貨幣總統顧問委員會」：「規則將由熱愛行業的人制定，而不是討厭行業。」

圖為2012年5月22日美國商品期貨交易委員會主席根斯勒在美國參議院作證。（Getty Images）

只在美國開採BTC

特朗普6月在海湖莊園與約十幾位BTC礦業高管和專家，包括Riot Platforms和Marathon Digital Holdings的代表，舉行會議，隨後特朗普大肆讚揚BBTC採礦的優勢：「如果加密貨幣將定義未來，我希望它在美國開採、鑄造和生產。」並承諾生產大量電力能源。

美聯儲降息

特朗普曾在8月表示，如果當選將降息。但美聯儲獨立於聯邦政府指導美國的貨幣政策，設定基準利率。

從歷史上看，降息和放鬆貨幣政策與加密貨幣價格的飆升相吻合，因為這使得借錢的代價更小。