美媒：普京與Elon Musk定期通話　曾為加強中俄關係提一要求

《華爾街日報》10月24日曝光俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）早在2022年就開始定期與美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）通話，其中普京還要求馬斯克不要在台灣上空開啟星鏈（Starlink）衛星通訊系統，以加強對北京的關係。



2023年12月16日，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在羅馬參加由右翼政黨意大利兄弟會（Brothers of Italy）組織的活動時，做出舉起雙手的動作。（Reuters）

報道引述多名美國、歐洲與俄羅斯官員消息，曝光普京與馬斯克交談的內容涉及多個方面，包括私人話題、商業和關於地緣政治的緊張局勢議題。

報道還引述兩位消息人士，指普京在2023年底的一次通話中，要求馬斯克不要在台灣上空啟動星鏈，算是幫習近平一個忙。

習近平與普京2024年10月24日出席「金磚+」領導人對話會（REUTERS/Maxim Shemetov/Pool）

星鏈目前尚未在台灣獲得營運許可，台灣當局對該地區外的衛星運營商設限。但在星鏈提供的服務名單上，台灣目前被列為「即將推出」。

馬斯克未對此表態，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認報道，指克里姆林宮與馬斯克僅有一次通話，二人當時有討論「太空以及當前和未來的技術」。