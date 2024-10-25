美媒：普京與Elon Musk定期通話 曾為加強中俄關係提一要求
撰文：官祿倡
出版：更新：
《華爾街日報》10月24日曝光俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）早在2022年就開始定期與美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）通話，其中普京還要求馬斯克不要在台灣上空開啟星鏈（Starlink）衛星通訊系統，以加強對北京的關係。
報道引述多名美國、歐洲與俄羅斯官員消息，曝光普京與馬斯克交談的內容涉及多個方面，包括私人話題、商業和關於地緣政治的緊張局勢議題。
報道還引述兩位消息人士，指普京在2023年底的一次通話中，要求馬斯克不要在台灣上空啟動星鏈，算是幫習近平一個忙。
星鏈目前尚未在台灣獲得營運許可，台灣當局對該地區外的衛星運營商設限。但在星鏈提供的服務名單上，台灣目前被列為「即將推出」。
馬斯克未對此表態，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認報道，指克里姆林宮與馬斯克僅有一次通話，二人當時有討論「太空以及當前和未來的技術」。
習近平晤普京 稱金磚是推動實現平等有序世界多極化支柱力量馬斯克搖擺州每日抽獎100萬美元 CNN：司法部警告此舉或違法SpaceX下一步回收星艦？ 英媒列Elon Musk上火星藍圖To Do List颶風連橫襲美 陰謀論四起 會吹散總統選情嗎？｜美國大選