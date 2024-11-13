特朗普當選｜歐洲三大晶片商罕見集體發聲　擔憂民族主義政策趨勢

據路透社報道，當地時間周一（11日），特朗普在美國大選勝選後，歐洲三大計算機晶片製造商——德國英飛凌（Infineon）、意法半導體（ST）以及荷蘭恩智浦（NXP）的行政總裁們罕見集體發聲，表達了他們對於過去十年來行業所面臨的不確定性，以及民族主義政策趨勢給其業務帶來影響的擔憂。



報道稱，這三家公司均為汽車、電力控制和工業用晶片的主要供應商。在慕尼黑SEMICON Europa 2024的一場小組討論中，行政總裁們都表示，得益於中國電動汽車市場的蓬勃發展，他們的公司目前在中國的業務開展得頗為強勁。而除了用於人工智能的晶片外，全球其他晶片市場都很疲軟。

他們抱怨稱，美國、歐洲政府要求每個地區都擁有自己的半導體生產線，這種傾向於區域內自給自足的趨勢正在致使市場分裂，可能導致成本上升和關稅增加等問題。這對於企業而言，已然成為一個日益嚴峻的發展障礙。

圖為德國慕尼黑英飛凌（Infineon）總部，攝於2023年11月15日。（Reuters）

英飛凌的CEO漢貝克（Jochen Hanebeck）警告說，危險的市場分裂正在不斷加速，尤其隨着潛在關稅政策的迫近，情況恐怕還會進一步惡化。他強調，這可能對供應鏈和整個半導體業務產生諸多負面影響。

恩智浦的行政總裁Kurt Sievers也表達了類似觀點。他指出，沒有哪個國家能夠主宰晶片產業，同樣也沒有哪個國家能夠脫離世界其他國家，獨立發展晶片產業。這種做法將帶來過高的成本，會導致沒有消費者能夠負擔得起任何使用晶片的設備。他相信，隨着時間的推移，每個政府最終都會意識到這樣做法不切實際。

2023年9月4日，德國慕尼黑，圖為慕尼黑車展中福士汽車旗下電動車品牌Cupra的一款Tavascan車型。（Reuters）

另據財經網站「英為財情」（investing.com）報道，意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery也認為，重組供應鏈和生產鏈以適應「在中國為中國生產，在西方為西方生產」的方式，在材料和工程方面都耗費巨大。他還暗指最近的美國總統大選，間接評論了政治氣候對行業的影響。

美國政府的換屆對於很多與政府存在合作關係的公司來說，無疑是一個不容忽視的風險。作為拜登政府推動的最重要計劃之一，《晶片法案》目前就處於不確定性之中。

美國當選總統特朗普曾抨擊該法案是一項「糟糕的計劃」，並大力吹捧其一貫主張的關稅政策，聲稱美國可以通過一系列關稅政策，促使半導體生產商前往美國建廠。美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）日前還暗示稱他們可能會廢除《晶片法案》。

本文獲《觀察者網》授權轉載

