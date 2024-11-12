氣候組織遇挫　荷蘭法院判Shell上訴成功　駁回45%減排命令

路透社11月12日報道，荷蘭海牙上訴法院接受蜆殼（Shell）石油及天然氣公司提出的上訴，駁回令該公司大幅減少碳排放的命令，但表示其有責任減少排放。起訴蜆殼的氣候活動組織地球之友荷蘭（FOEI）表示遭受打擊。



在2021年具有里程碑意義的最初裁決中，要求蜆殼到2030年將其絕對碳排放量比2019年的水平減少45%，包括因使用其產品而產生的碳排放量。2022年，蜆殼總部也已從海牙遷往倫敦。

2024年，法院駁回這項裁決，但表示蜆殼有責任減少溫室氣體排放，以保護人們免受全球變暖的影響。審判長Carla Joustra說，採用45%的總體減排目標並不合理，因為它可能導致消費者從使用天然氣轉向污染更嚴重的煤炭。

2024年11月12日，荷蘭海牙上訴法院法官 Carla Joustra 宣讀對蜆殼（Shell）公司針對2021年法院命令大幅深化溫室氣體減排計劃的上訴作出的裁決。（Reuters）

蜆殼行政總裁Wael Sawan指出，公司相信這是「對全球能源轉型、荷蘭和我們公司正確的決定」。蜆殼已經在努力實現自身的排放目標，去年的排放量比2016年減少30%。

於2019年起訴蜆殼的FOEI表示，將繼續打擊帶來大型污染的企業，組織主管Donald Pols表示「這很痛苦……同時這宗案件也表明，大型污染企業並不能凌駕於法律之上。」

2024年11月12日，荷蘭海牙上訴法院，氣候活動家、非盈利機構荷蘭之友地球主管Donald Pols表示判決結果令他們遭受打擊。（Reuters）

該裁決恰逢聯合國氣候變化大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行，由於對化石燃料的未來應在議程中佔據何種地位的爭論，11日會議開幕程序推遲。