歐盟氣候監測機構：2024勢成有紀錄以來最熱一年
撰文：聯合早報
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歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局（Copernicus Climate Change Service，C3S）表示，2024年前10個月的氣溫數據顯示，今年將成為自1850年有紀錄以來最熱的一年。
據新華社消息，哥白尼氣候變化服務局11月7日發布的報告指，2024年前10個月的全球平均氣溫比1991年至2020年同期的平均氣溫高攝氏0.71度，是有紀錄以來的最高值，比2023年同期高攝氏0.16度。
報告指，事實上可以肯定，2024年將成為有紀錄以來最熱的一年，除非剩餘時間的平均氣溫降至接近攝氏0度。
哥白尼氣候變化服務局也預測，2024年的全年平均氣溫將比工業化前的1850年至1900年間氣溫水平高出攝氏1.5度，甚至達到攝氏1.55度以上。
哥白尼氣候變化服務局的數據顯示，剛過去的10月是僅次於2023年10月，全球有紀錄以來第二熱的10月，平均氣溫為攝氏15.25度，比1991年至2020年10月平均氣溫高攝氏0.8度，比工業化前水平高攝氏1.65度。
此外，10月全球還發生了多個極端氣候事件，包括暴雨導致西班牙出現嚴重的水災，造成200多人身亡；颶風「海倫妮」（Helene）和「米爾頓」（Milton）先後登陸美國佛羅里達州等地。
科學家一再警告，氣候變化使熱浪等極端情況變得更頻繁、更持久、威力也更強。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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