朔爾茨擬12月16日進行信任投票　料明年2月23日舉行大選

英國媒體報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）據報要求國會12月16日舉行對他的信任投票，預計將觸發2025年2月提前舉行大選。



英國《衛報》11月12日報道，由首相朔爾茨帶領的社會民主黨（Social Democratic party，SPD），自2021年起與自由民主黨（Free Democratic Party，FDP）及綠黨（Greens Party）組成「交通燈」聯盟（Traffic Light Coalition）上台執政。

圖為2024年11月6日，德國財長林德納（Christian Lindner）遭免職後會見記者。（Reuters）

朔爾茨6日以未能就預算和經濟政策議題達成共識為由，解除財長林德納（Christian Lindner）的職務，林德納率領自由民主黨退出聯合政府。

據報道，朔爾茨13日將要求國會12月16日舉行對他的信任投票，預計他不會得到足夠信任票，將會觸發提前舉行大選。

2024年11月8日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行的非正式歐盟峰會前向媒體發表聲明。（Reuters）

德國之聲（DW）12日報道，總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）發聲明指，2025年2月23日舉行大選的日期「可行」。

據最新民調顯示，目前由反對派基民盟（Christian Democratic Union of Germany，CDU）和基社盟（Christian Social Union，CSU）組成的聯盟黨（CDU/CSU）以超過三成的支持度領先其他主要政黨，主席梅爾茨（Friedrich Merz）極有機會勝出大選和接任總理。