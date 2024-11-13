被指掩飾教會戀童醜聞　英國坎特伯雷大主教韋爾比引咎辭職

英國媒體報道，聖公會坎特伯雷大主教（Archibishop of Canterbury）韋爾比（Justin welby）在近日發表的性侵兒童獨立調查報告中，被指處理教會孌童醜聞不力，在遭受外界猛烈抨擊後，已於11月12日宣布辭職。



據路透社報道，韋爾比表示，對受害人懷着悲痛的心情作出這個決定，他已尋求英王查理斯（King Charles III）批准辭職。

韋爾比指他必須就未能對「令人髮指的性侵行為」及時採取行動，承擔「個人和機構責任」。

英國聖公會坎特伯雷大主教韋爾比在社交媒體發表聲明：

獨立調查指，已故英國著名律師史密斯（John Smyth）在70至80年代初，曾經性侵和虐待參加福音派基督教度假營的男學生，受害人多達130人。

史密斯1984年移居非洲，期間繼續性侵行為，直至2018年在英國警方調查期間於南非去世，從未被起訴。

2024年6月4日，英國聖公會坎特伯雷大主教（Archibishop of Canterbury）韋爾比（Justin Welby）在訪問薩爾瓦多期間向媒體發表講話。（Reuters）

調查又指，韋爾比在2013年上任後已知悉有關事件，但卻誤以為教會已報警處理。

2019年進行的調查指，若韋爾比2013年就向英國警方報告事件，他們就能在史密斯2018年離世前將他繩之於法。