英國王室｜威廉王子：凱特預防性化療後狀況良好

英國威廉王子（Prince William）11月6日表示，他的妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）接受預防性化療後狀況「很好」（Really Well）。



威廉王子在南非城市開普敦（Cape Town）主持「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）年度頒獎典禮前對BBC表示，凱特在英國的家中為他加油打氣。

他在訪談中說：「她狀況很好，謝謝。」「她在這一整年都表現出色。我知道她會非常希望看到今晚取得成功。」

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他說：「我們進行所有基本的回收，確保我們盡量減少用水，離開房子時關燈等等。」

威廉2020年設立「為地球奮鬥獎」，旨在發現應對氣候和其他綠色問題的創新。每年有5名獲獎者獲得100萬英鎊（1,005萬港元）。

凱特王妃1月16日接受腹部手術，3月22日在X拋出罹癌震撼彈，9月10日以一則3分鐘短片宣布自己完成癌症化療。

根據台灣癌症臨床研究發展基金會的說明，「預防性化療Preventive Chemotherapy」是癌症切除後在一定時間內未有任何臨床上顯示癌症病兆即做的化療，以減少癌症復發或擴散的機會，是一種「預防性」的化療，也稱作「輔助性化學治療」，目的在消除可能存在的癌細胞。