凱特王妃回歸公職風采依然　偕威廉王子出席國殤紀念日活動｜多圖

英國媒體報道，凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）11月9日出席了在倫敦舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）活動，這是她今年完成接​​受癌症預防性治療後，再次出席重要公開活動。



英國王室在其社交帳戶發布凱特王妃與一眾王室成員出席國殤紀念日活動：

路透社11月9日報道，凱特王妃身穿一襲掛上豔紅虞美人花（red poppy）的黑色連身裙，抵達倫敦皇家阿爾伯特音樂廳，參加國殤紀念日音樂會。

與凱特王妃一同出席活動的有丈夫威廉（Prince William）及其他王室成員，包括英王查理斯（King Charles III）與安妮公主（Princess Anne），王后卡米拉（Queen Camilla）則因身體抱恙未能出席。

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凱特9月時表示，她已完成化療，在未來數月會恢復履行部份公職。

凱特上一次公開露面是在10月，當時她與威廉一同會見了在英格蘭西北部紹斯波特（Southport）襲擊案中身亡三名年輕女孩的家屬。

白金漢宮8日表示，凱特王妃還將出席10日舉行的國殤紀念日儀式。