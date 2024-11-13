普拉博沃到白宮會見拜登　誓言與美加強合作

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）星期二（11月12日）到白宮會見美國總統拜登（Joe Biden），並誓言與美國加強合作。



路透社報導，拜登在橢圓形辦公室與普拉博沃會面時說，他和普拉博沃討論氣候、中東衝突和南海問題。

普拉博沃說：「我將非常努力加強印尼和美國的關係，我希望為此而努力，促進兩國的強有力合作。」

普拉博沃在當選總統後表明會延續印尼的不結盟政策，他領導的政府將保持開放的外交政策方針，不會在中美之間選邊站。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在當天的新聞發佈會說：「我們繼續鼓勵印尼與其法律專家合作確保印尼和中國達成的任何協議都符合國際法，尤其是《聯合國海洋法公約》。」

圖為美國白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）2023年4月5日在白宮出席記者會。（Reuters）

印尼在此前一天指出，雖然印尼和中國簽署海上開發協議，但印尼並不承認中國對南中國海絕大部分地區的主權主張。

普拉博沃在飛到美國前對中國進行訪問，並在北京會見中國國家主席習近平。

普拉博沃抵達華盛頓後就給美國當選總統特朗普打了電話，並把兩人的通話視頻上載到網上。普拉博沃的弟弟兼顧問哈希姆（Hashim Djojohadikusumo）說，普拉博沃和特朗普本周將在華盛頓會面。

印尼是東南亞人口最多的國家，也是世界上回教徒人口最多的國家。美國視印尼為東南亞的重要合作夥伴，美國的競爭對手中國與印尼有着深厚的貿易和投資關係。但印尼現為美國武器的大買家，並希望向西方出售更多金屬。

印尼不是南中國海主權聲索國，但其北納土納專屬經濟區有一部分與中國的南中國海主權主張重疊。印尼10月底指中國海警船未經許可進入納土納群島，一周內三次驅逐中國海警船。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

