瘋傳印尼新總統普拉博沃帶網紅愛貓上任　軍人出身卻是個超級貓奴

別看新上任的印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）是軍人出身，公眾場合總是一臉嚴肅，他在私下生活中，可是一個愛貓成癡的「貓奴」。



日前宣誓就職後，隨即也在粉絲專頁上上載了新任「第一貓咪」鮑比（Bobby Kertanegara）的照片和影片，隨即讓牠成為當地熱門的社群話題，也讓鮑比的Instagram粉絲專頁快速增加粉絲，目前已經突破64萬人追蹤。

印尼新上任總統普拉博沃與網紅貓咪鮑比的互動成為當地熱話。（IG@bobbykertanegara）

印尼新上任總統普拉博沃與網紅貓咪鮑比的互動成為當地熱話。（IG@bobbykertanegara）

印尼新上任總統普拉博沃與網紅貓咪鮑比的互動成為當地熱話。（IG@bobbykertanegara）

印尼新上任總統普拉博沃與網紅貓咪鮑比的互動成為當地熱話。（IG@bobbykertanegara）

印尼新上任總統普拉博沃與網紅貓咪鮑比的互動成為當地熱話。（IG@bobbykertanegara）

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《海峽時報》引述印尼當地媒體報導，第一貓咪鮑比原本是隻流浪貓，2017年被普拉博沃收留，成為他在雅加達住處的貓成員之一。

普拉博沃非常喜歡牠，甚至帶着鮑比出席政黨大會，並因此被媒體拍到、讓鮑比一夕爆紅。

同黨議員曾在受訪時開玩笑稱，鮑比自從被收養後，在家中非常黏普拉博沃，會一直跟在主人身邊，並要普拉博沃摸摸牠。

而當普拉博沃20日宣誓就職後，也一併把愛貓帶着搬入雅加達的總統府。甚至還替鮑比準備繡著名字的專屬推車，回到府內的總統一改嚴肅神情，非常溫柔地摸著鮑比，還問牠想想看看新房間。

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這段影片吸引超過30萬人點讚，也順便替寵物推車打了廣告，根據印尼媒體報導，鮑比的推車來自日系寵物品牌Uppapets，售價約為620萬印尼盾（約3,083港元）。

未滿20歲就入伍服役，一路當到將軍的普拉博沃，一直給外界嚴肅不苟言笑的觀感。但他私底下除了鮑比之外，多年來先後又收養3隻寵物貓，分別是米卡（Mika）、米基（Miki）和米科（Miko），但目前還不確定牠們，是否也一起跟他搬進總統府。

事實上，不少國際領袖都有飼養愛貓，其中最有名的一隻，莫過於英國首相府的補鼠官賴瑞（Larry），牠在過去13年、見證唐寧街官邸5位首相的更迭。

美國總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden），除了飼養寵物犬，兩人也在2021年領養一隻虎斑貓「威洛」（Willow）。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】