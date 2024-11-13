特朗普或替換FBI局長　新人選曾倡「全面肅清」聯邦調查局

美國全國廣播公司（NBC）11月12日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）可能替換聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）；新局長人選之一是特朗普顧問帕特爾（Kash Patel），他也可能領導中央情報局（CIA）。



報道指，2017年，雷被特朗普指定10年任期，領導FBI的工作，原本打算圓滿結束任期；但他也在做好準備被候任總統替換。

據估，特朗普可能不會以開除方式替換雷，若雷被告知希望他走人，可能要主動辭職。

美國情報界：美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）及美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）等美國軍方及情報界人士2024年3月11日出席在美國國會山莊舉行參議院情報委員會聽證會，就全球對美國安全的威脅作證。（Reuters）

NBC指出，特朗普在競選時提到要為FBI清理門戶，他稱該局內部「全是政治動機和腐敗高層。」多年來他不僅經常批評雷，更嚴厲批評監督FBI的其他司法部官員。

7月特朗普遇刺後，雷在國會作證時表示，特朗普耳朵受傷可能不是因為中彈；特朗普當即要求他辭職。後來FBI證實的確是子彈造成，特朗普又原諒他。

知情人士稱，FBI新局長人選帕特爾曾任職於國家安全委員會（NSC）、國家情報總監辦公室（ODNI），並在特朗普第一任期末尾成為國防部高級官員。

他長期批評司法部和FBI。在《政府黑幫》（Government Gangsters，暫譯）一書中，帕特爾呼籲對這兩個部門進行「全面肅清」，包括開除幾名領導，並起訴「為了政治目的而以任何方式濫用權力」的人。

2024年10月13日，美國亞利桑那州，前國防部長參謀長帕特爾（Kash Patel）在特朗普舉行競選集會當天發表講話。

特朗普第一任期末尾時，曾打算任命帕特爾為CIA副局長，但時任局長哈斯佩爾（Gina Haspel）說若如此她就辭職，特朗普只好作罷。