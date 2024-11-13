特朗普任霍士新聞主持做國防部長 因質疑北約受青睞？
撰文：聯合早報
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期二（11月12日）宣布，他已選定霍士新聞（Fox News）評論員赫格塞思（Pete Hegseth）擔任他的國防部長。
路透社報道，44歲的赫格塞思為北約（NATO）懷疑論者。根據他的官方網站訊息，他當過國民警衛隊步兵軍官，曾被派往伊拉克和阿富汗，並獲得兩枚銅星勳章。
赫格塞思除了是霍士新聞評論員，還寫過多本書，曾對五角大樓領導層包括國防部高級軍官的所謂「覺醒」政策（woke policies ）表示不屑。
如果參議院通過特朗普對赫格塞思的任命，赫格塞思將兌現特朗普的競選承諾，清除在美國軍隊中推行進步多元化政策的將領。
赫格塞思或許是迄今為止特朗普最令人驚訝的內閣部長人選。
本文獲《聯合早報》授權轉載。原題為《特朗普選定質疑北約的福克斯新聞評論員當國防部長》。
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