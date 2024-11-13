寧德時代CEO：特朗普若「開綠燈」 將考慮赴美國建廠
撰文：外部來稿(國際)
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據路透社11月13日報道，寧德時代董事長兼CEO曾毓群上週在接受採訪時表示，如果美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中企在美投資電動車供應鏈敞開大門，寧德時代將考慮赴美建廠。
曾毓群表示，該公司曾想在美國投資，但當時被美國政府拒絕了。
他表示：「我（對此）始終保持着開放態度。」
此前，不論特朗普的上一任期還是拜登（Joe Biden）的民主黨政府均支持各種保護主義貿易措施，將中國電動汽車和電池製造商排除在美國市場之外。
據路透社報道，即將上任的特朗普仍將阻止中國汽車的進口。但他曾在今年8月接受採訪時表示：「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這裏（美國）銷售汽車，他們將在這裏建廠，並僱傭我們的工人。」
路透社報道，特朗普的這個表態令曾毓群對在美擴大投資產生興趣：「我確實希望他們未來對投資持開放態度。」
本文獲《觀察者網》授權轉載。
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