挑戰Costco政策底線？美國民眾將22年舊電視送回店舖要求退款

很多商店都會向顧客提供退貨保障，在產品出售一定時間內為顧客退款。而在美國就有民眾將一部用了22年的舊電視拿回去Costco要求退款，結果成為討論話題。



一位名為estaack的網民在社交平台Reddit上載圖片，見到背景是Costco店舖內，並有一部大型電視機放在手推車上。estaack稱「剛見到有人退回一部2002年買的電視機」，以為這是惡作劇。

他表示自己不是利用Costco的退貨政策之人，因此問大家該名顧客是否真的可以獲退款。

美國網民上載照片，顯示當地有民眾將一部用了22年的電視機送回Costco要求退貨。（Reddit/estaack）

網民對這個場面感到非常驚奇，很多人認為希望退款的人不合理，甚至超出退回聖誕樹的瘋狂程度，稱Costco應該取消對方的會員資格。

內容沒提到該位「勇者」能否成功退款，而根據Costco網站的退貨政策，電視、雪櫃、電腦等電子產品在出售後90天內都可以接受退貨。不過有網友指出，有關政策在2007年才生效，因此該電視機並不受此限制。

Costco設有完善的退貨機制。（Costco圖片）

而這次並非個別事件，早在8月時，美國就有一對夫妻以「瞓得唔舒服」為由，成功向Costco退回一張用了5年的床墊，並用所得的退款買另一張全新床墊。