香港醫護親赴加沙與黎巴嫩　難民對停火「由希望變絕望」

哈馬斯突襲以色列已逾1年，中東局勢隨以色列入侵黎巴嫩以來持續惡化。無國界醫生（MSF）三成員11月13日在香港舉行會議，曾在5月親赴加沙的蘇衍霈（Krystal），9月作為助產經理再度前往該地；外科醫生高志昌（Ryan）11月初前往黎巴嫩幫助重開醫院；無國界醫生（黎巴嫩）代總幹事童靜漪（Jenny）簡報組織在黎巴嫩營運狀況。



2024年11月13日，無國界醫生救援人員蘇衍霈在出席會議，簡報自己二赴加沙的工作見聞。（官祿倡攝）

蘇衍霈親身出席會議。高志昌身處黎巴嫩，童靜漪位於英國，二人通過視像參與。三人工作旨在援助當地傷患，緩解他們在戰爭中所受創傷。

難民情緒惡化 絕望感較上次強烈

加沙歷經多次停火談判卻無下文，戰爭帶來的無盡頭的折磨令他們心理健康急轉直下，尤其是對難民家庭的傷害，蘇衍霈希望「增加家庭課程，增加他們的知識，推動對家庭的支援」。

她第二次來到加沙南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），與當地人相見，對他們在情緒上變化感到意外，「他們心中依舊抱持對停火的希望，但今次由希望變成絕望」。

▼無國界醫生救援人員蘇衍霈再赴加沙

人道災難惡化 兒童垃圾堆翻食物

加沙超34.5萬人因戰火面臨最高級別的，災難性的嚴重糧食不足情況。兒童面臨生存威脅，不得不出門拾荒，蘇衍霈說：「我在醫院望見街邊有兒童乞食，甚至從垃圾中尋找食物」。

無國界醫生周三（13日）再次呼籲，立即在加沙實現持續的停火、停止襲擊醫療設施、醫護人員及病人，允許足夠救援物資進入戰區。局勢愈發緊張的情況下，蘇衍霈仍不改人道支援決心：「如果（當地）需要我便會再去，用香港人的身份再做出貢獻。」

2024年11月13日，蘇衍霈在香港中環街市的展覽中介紹無國界醫生組織的越野四驅車，她身後是四驅車的等比例尺寸模型，現在70個國家中用於緊急運輸傷員。（官祿倡攝）

自去年10月以來，哈馬斯與以色列在加沙的戰爭已造成逾4.3萬人死亡，其中婦女與兒童分別佔死亡人數的17%和33%；以色列對黎巴嫩的襲擊已造成至少3.3萬人死亡。

「每日聽到2至4次戰機掠過」

身處黎巴嫩的高志昌形容當地現狀：「我一下飛機就聞到空氣中因爆炸產生的煙味」，指戰爭充斥日常生活，以色列戰機以超音速飛行時，突破音障而產生的強勁音爆隨之而來，他最初以為附近發生爆炸，「我每日都聽到到2至4次」。

無國界醫生救援人員高志昌2024年11月13日通過視訊出席會議，介紹自己現時在黎巴嫩的工作情況。（官祿倡攝）

他來到黎巴嫩南部賽達(Sidon)，預料在一個月時間內，為當地醫院構建外科醫療團隊，目前正處於早期籌備階段。

童靜漪7月來到黎巴嫩貝魯特，憶述當地民眾和MSF職員初期面對戰事時淡定面對，會去遠足或做美容，盡量生活如常，惟職員後來都漸見憔悴，有同事因親戚在衝突中離世等而受打擊。

身處英國的無國界醫生（黎巴嫩）代總幹事童靜漪2024年11月13日通過視訊出席會議，憶述MSF職員初期面對戰事時淡定面對，會去遠足或做美容，盡量生活如常，惟職員後來都漸見憔悴，有同事因親戚在衝突中離世等而受打擊。（官祿倡攝）

黎巴嫩發生傳呼機爆炸案時，童靜漪在身在當地，感受到緊張氣氛，她工作地點附近就是市政府的醫院，形容當時「徹夜聽見好多救護車出入」，甚至「有兩次在電話收到『醫院有炸彈』的訊號，必須要撤離。」

2024年11月13日，圖為無國界醫生組織的越野四驅車等比例尺寸模型，照片中可見車後半部份設有擔架床，現在70個國家中用於緊急運輸傷員。（官祿倡攝）

▼無國界醫生在黎巴嫩