香港醫護親赴加沙與黎巴嫩 難民對停火「由希望變絕望」
哈馬斯突襲以色列已逾1年，中東局勢隨以色列入侵黎巴嫩以來持續惡化。無國界醫生（MSF）三成員11月13日在香港舉行會議，曾在5月親赴加沙的蘇衍霈（Krystal），9月作為助產經理再度前往該地；外科醫生高志昌（Ryan）11月初前往黎巴嫩幫助重開醫院；無國界醫生（黎巴嫩）代總幹事童靜漪（Jenny）簡報組織在黎巴嫩營運狀況。
蘇衍霈親身出席會議。高志昌身處黎巴嫩，童靜漪位於英國，二人通過視像參與。三人工作旨在援助當地傷患，緩解他們在戰爭中所受創傷。
難民情緒惡化 絕望感較上次強烈
加沙歷經多次停火談判卻無下文，戰爭帶來的無盡頭的折磨令他們心理健康急轉直下，尤其是對難民家庭的傷害，蘇衍霈希望「增加家庭課程，增加他們的知識，推動對家庭的支援」。
她第二次來到加沙南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），與當地人相見，對他們在情緒上變化感到意外，「他們心中依舊抱持對停火的希望，但今次由希望變成絕望」。
▼無國界醫生救援人員蘇衍霈再赴加沙
人道災難惡化 兒童垃圾堆翻食物
加沙超34.5萬人因戰火面臨最高級別的，災難性的嚴重糧食不足情況。兒童面臨生存威脅，不得不出門拾荒，蘇衍霈說：「我在醫院望見街邊有兒童乞食，甚至從垃圾中尋找食物」。
無國界醫生周三（13日）再次呼籲，立即在加沙實現持續的停火、停止襲擊醫療設施、醫護人員及病人，允許足夠救援物資進入戰區。局勢愈發緊張的情況下，蘇衍霈仍不改人道支援決心：「如果（當地）需要我便會再去，用香港人的身份再做出貢獻。」
自去年10月以來，哈馬斯與以色列在加沙的戰爭已造成逾4.3萬人死亡，其中婦女與兒童分別佔死亡人數的17%和33%；以色列對黎巴嫩的襲擊已造成至少3.3萬人死亡。
「每日聽到2至4次戰機掠過」
身處黎巴嫩的高志昌形容當地現狀：「我一下飛機就聞到空氣中因爆炸產生的煙味」，指戰爭充斥日常生活，以色列戰機以超音速飛行時，突破音障而產生的強勁音爆隨之而來，他最初以為附近發生爆炸，「我每日都聽到到2至4次」。
他來到黎巴嫩南部賽達(Sidon)，預料在一個月時間內，為當地醫院構建外科醫療團隊，目前正處於早期籌備階段。
童靜漪7月來到黎巴嫩貝魯特，憶述當地民眾和MSF職員初期面對戰事時淡定面對，會去遠足或做美容，盡量生活如常，惟職員後來都漸見憔悴，有同事因親戚在衝突中離世等而受打擊。
黎巴嫩發生傳呼機爆炸案時，童靜漪在身在當地，感受到緊張氣氛，她工作地點附近就是市政府的醫院，形容當時「徹夜聽見好多救護車出入」，甚至「有兩次在電話收到『醫院有炸彈』的訊號，必須要撤離。」