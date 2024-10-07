無國界醫生：以色列必須結束加沙戰爭　當地人「沒支援也沒尊嚴」

2023年10月7日，哈馬斯大規模襲擊以色列，以軍隨之對加沙地帶發動全面戰爭，包括反覆襲擊和轟炸人煙稠密的地區，不分青紅皂白地殺害平民，至今已奪去逾41,500條生命，造成超過96,000人受傷。戰事持續接近一年，加沙平民的生活條件日益不人道，當地九成人口流離失所，醫療系統更隨著醫院被破壞或關閉、物資入境受限等，被有系統地瓦解。



圖、文：無國界醫生

無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）批評，在過去一年，以色列及其盟友一直的公開論述都將軍事目標和平民性命混為一談，不將加沙平民視之為人；以軍在戰事中攻擊避難所、轟炸人道區域、大規模殺害兒童，其盟友卻繼續縱容戰事，向其提供軍事支援。他說：「停止殺戮的唯一方法，就是立即持續停火。」

無國界醫生在加沙的難民營中，會為居民進行心理急救活動，評估戰爭對他們心理健康造成的影響。（無國界醫生提供）

加沙九成人口流離失所 病人醫護成攻擊目標

戰事開始至今，190萬加沙平民流離失所，佔當地總人口九成。他們須搬進面積僅41平方公里、以色列一再轟炸的「安全區」，除了缺乏棲身處和食水，亦須遭受以軍無日無之的轟炸。自2023年10月起，無國界醫生的團隊已治療超過27,500名傷勢與暴力事件有關的傷者，八成人的傷口與砲擊有關，他們的傷勢包括大面積燒傷、碎骨，甚至肢體被炸斷等。

然而，交戰各方持續在醫療設施附近展開敵對行動，以方更反覆對醫療設施下達撤離令，迫使組織的員工及病人從14間不同的醫療設施撤走。在當地36間醫院中，如今只有17間能部分運作，令病人失去醫療護理。另外，無國界醫生更有6名同事在戰事中慘遭殺害。

無國界醫生認為，以色列必須遵循國際法院的要求，重開重要過境點，並協助各方提供救援，以減輕加沙平民承受的苦楚。(無國界醫生提供)

香港救援人員在加沙 感歎當地人「沒有支援，也沒有尊嚴」

無國界醫生助產經理及護士蘇衍霈（Krystal）今年9月再次重返加沙地帶，這是她一年內第二次前往當地參與人道救援工作，她主要在納賽爾醫院（Nasser Hospital）負責家庭計劃、性暴力及生育支援服務。

對於當地情況，蘇衍霈指不少平民在戰火中失去親人，曾目睹有孤兒被迫在街上乞討食物，亦有嬰兒的臉被炸裂，小孩須捧著又大又重的容器，走很遠路程，才能夠爭取食水。她指，以色列將邊境封鎖，加沙平民沒有足夠物資，也沒有支援和尊嚴，形容以方行為「把城裡所有的生命和僅有的希望都緊緊勒死」。

加沙醫療系統瓦解 援助卻如以「繃帶」修復戰禍

縱使加沙平民醫療需求與日俱增，以色列當局卻對援助物資實施不明確、無法預測的入境限制，就算部分物資能進入加沙地帶，但缺乏安全和可通行的道路、戰鬥持續、屢次發生搶劫等，物資往往無法運抵目的地。

無國界醫生醫療項目經理阿拉楊醫生（Dr. Amber Alayyan）形容，加沙的醫療系統被以軍有系統地瓦解，由於缺乏物資，組織的團隊被迫在沒有麻醉下施手術，有兒童因缺乏資源而死在醫院地板上。她說：「無國界醫生開設的前線醫院已是最後應對手段，但效果就如以繃帶來修復戰爭造成的破壞。」

無國界醫生助產經理及護士蘇衍霈（Krystal）曾協助加沙一間醫院的重開工作，期間接生了近1000名嬰兒。(無國界醫生提供)

以方盟友縱容戰事 政治置於人命之上

戰事爆發的一年來，以色列、哈馬斯以及其各自的盟友一直未能就加沙持續停火達成協議，政治更是三番四次被置於人命之上。儘管以色列的盟友口頭上支持停火，如美國在內的國家，卻繼續向以方提供武器，美國更透過其在聯合國安理會的角色來模糊、阻止和暗中破壞實現停火的努力。

無國界醫生認為，聯合國安理會作為國際和平與安全的保證單位，必須採取行動，結束加沙地帶持續受破壞的局面。 組織同時呼籲，交戰各方必須立即實施持續停火、停止大規模殺害平民及摧毀醫療系統和基礎設施 。此外，以方亦必須結束對加沙的封鎖，開放重要陸路邊境，包括拉法過境點，以確保緊急情況下，大型人道和醫療援助能夠觸及有需要的人。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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