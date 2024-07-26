香港助產士親赴加沙救援：醫院屍橫遍地　大量孕婦早產或胎死腹中

以色列與哈馬斯的武裝衝突已維持9個月，造成至少3.9萬人死亡，其中婦女佔20%，兒童佔32%。無國界醫生救援人員蘇衍霈（Krystal）作為助產士經理，今年5月前赴加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），執行為期6周的救援工作，旨在重開這間在2月份被迫關閉的醫院產科病房，及負責家庭計劃、性暴力及生育支援服務。



在加沙期間，她親眼目睹病房屍橫遍地，許多孕婦胎死腹中，而期間資源缺乏衞生惡劣導致她也受感染。



蘇衍霈於2013年自香港中文大學護理學系畢業後，曾在威爾斯親王醫院工作近6年，近兩年來分別於孟加拉和意大利從事對外救援工作，至今已有10年經驗。作為唯一一位來自香港的救援人員，她前往當地主要面臨二種情況，其一為當地因戰爭致資源緊缺，重開醫院的任務困難重重；其二是戰爭令當地人身心受創，尤其是對兒童的衝擊遠超成年人。

自2023年10月7日以巴爆發戰爭以來，加沙歐洲醫院（European Gaza Hospital）因新的撤離令而關閉，納賽爾醫院成為當地南部最後一間綜合醫院。目前仍可運作的醫院被破壞或關閉，而基礎設施受損亦令孕婦前往醫療設施時遇到重重障礙。隨着人道主義危機加深，納賽爾醫院因大量病人湧入而面臨不勝負荷的風險，更在2024年2月15日受戰火影響走向停擺，無國界醫生團體當時被迫離開，其後於5月重返，組織現時冀盡快重開醫院，並提供醫療手術、藥物、食水等援助。

圖為2024年7月25日，香港，無國界醫生（香港）傳訊主管陶曉琴（左） 與無國界醫生救援人員蘇衍霈（護士兼助產士，右）出席會議介紹情況。（官祿倡攝）

無國界醫生周四（25日）呼籲，立即實現加沙停火、停止襲擊醫護人員，並讓人道物資暢順進入當地。

「有孕婦因戰火不敢求醫，到臨盆時胎兒已夭折」

蘇衍霈描述最初來到納賽爾醫院的情況，醫院因以色列軍隊的攻擊破爛不堪，「門窗都被子彈打爛」。在打開醫院大門時更聞到撲面而來的屍臭味，遍地血漬，每間病房門外還留下以軍標記。而且，醫院因停電漆黑一片，儘管工程人員有提前進入醫院做初步清理，但她進入後還依稀可見遍地擺放有已用白布包裹的屍體，更有因流彈受傷的病人。她形容場面如同災難電影，十分悲慘。

無國界醫生助產經理蘇衍霈（Krystal）正在為一名新生兒進行檢查。（無國界醫生組織提供）

她又提到 6周救援工作期間，大量孕婦出現早產甚至胎死腹中，有孕婦陣痛卻因戰火不敢求醫，到產房臨盆時胎兒已夭折。她更目睹過逾40具屍體連續運入婦產科，死者身首異處，場面崩潰令她印象深刻。

戰爭還對人造成『無形的殺戮』，對人的身心造成巨大影響，更對兒童造成不可逆轉的傷害 助產士經理蘇衍霈

除了助產工作外，蘇衍霈也負責為納塞爾醫院管理性暴力護理服務，並接診過一位3歲加沙女童在難民營帳篷內遭受性暴力，導致咀部周圍出現感染。蘇衍霈認為當地人在戰火下情緒突破臨界點，加劇性暴力問題，也曾目睹平民之間爭搶物資，甚至動武開槍。

無國界醫生助產經理和護士蘇衍霈 （Krystal）在加沙南部的納賽爾（Nasser）醫院為兩名新生兒提供護理。（無國界醫生組織提供）

蘇衍霈又提到，她在工作中常常受到戰火影響，因戰爭帶來24小時的巨大噪音與病人的哭喊哀嚎不絕於耳，更是要隨時做好附身貼地躲避空襲、炮擊的準備。

不過，加沙在戰前實現義務教育，蘇衍霈描述當地人文化質素好似香港，但戰爭令這一切中斷。她還提到自己親眼見到兒童對外國車輛掟石頭，指他們心中似有播種「仇恨的種子」。

圖為2024年7月25日，香港，無國界醫生救援人員蘇衍霈。（官祿倡攝）

資源緊缺 當地出現食草、霍亂等情況

戰爭和以色列軍隊的封鎖使得當地缺乏能源與食水，停電更是時常發生，食物極度缺乏。蘇衍霈指：「當地甚至出現食草的現象，食水更是難以供應，有人甚至出現患有霍亂病徵。」她又指自己在當地從未有正常的沖涼，常用鹹水應付。

儘管面對龐大的挑戰，產科病房仍在一星期內重開，蘇衍霈指建築工人做出了巨大貢獻。5月8日，產科病房自重開後迎來第一個嬰兒降生，而她在離開前，該產房已迎來超過1,000名新生嬰兒。

當地人受戰爭影響流離失所，不得不搬入帳篷居住。（無國界醫生組織提供）

納賽爾醫院作為位於汗尤尼斯最後一間提供婦產護理的醫院，承受巨大醫療壓力。6月29日至7月5日期間，單在兒科急症部門錄得超過2,600宗診症，相關醫護團隊不足10人，意味着一個員工每天要照顧超過300名兒童。

醫療隊每天處理25至30宗分娩，隨着越來越多兒童接受住院護理，他們被逼同床，使兒科護理服務的能力超出負荷。此外，醫療衛生與手術後感染亦影響病人，蘇衍霈表示，當地缺少無菌手術環境，更缺少換洗醫療器具的設施，要委託他人在外籌集醫療物資，她更指，有病人出現感染情況，嬰兒未出生便胎死腹中的情況並不罕見。藥物亦非常緊缺，醫護不得不謹慎用藥醫治病人。

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