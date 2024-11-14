不坐等被特朗普驅逐出境　哈里梅根狠砸逾3600萬元葡萄牙買豪宅

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2024年大選中勝選，將重返白宮。他曾經聲稱要將英國哈里王子（Prince Harry）逐出美國。據《紐約郵報》報道，哈里已和妻子梅根（Meghan Markle）花470萬美元（約3655.6萬港元）在葡萄牙買豪宅，或是為免遭驅逐時無處可去。



哈里與梅根2020年脫離英國王室，目前與一雙兒女住在美國加州。據《紐約郵報》，哈里夫婦已在葡萄牙買下一套豪宅，位於里斯本以南約130公里的CostaTerra高爾夫及海洋俱樂部。這個區域約292平方公里，是豪華房地產開發項目，他們買下300套豪宅中的其中一套，要價約470萬美元。

英國王室：圖為2021年9月25日，英國哈里王子和夫人梅根在美國紐約中央公園舉行的2021年Global Citizen Live音樂會上亮相。（Reuters）

兩人還需申請到歐盟公民身份，才能在葡萄牙生活。該身份允許他們在申根地區（Schengen Area）自由地旅行。

英王查理斯三世（King Charles III）前管家、哈羅德（Grant Harrold）表示，這對夫婦搬到歐洲的傳聞表明他們「正在慢慢回到英國」，原因是美國的生活最終並沒有像「他們想像的那樣」。哈羅德補充道，兩人的舉動暗示他們試圖與王室和解。

哈里王子出版的回憶錄自傳《備胎》（Spare）全球熱賣。（Getty Images）

2023年，哈里在回憶錄《備胎》（Spare）中自爆吸食過大麻、可卡因和迷幻蘑菇，而根據美國法律，謊報吸毒史將會受到嚴厲懲罰，包括驅逐出境、禁止申請公民身份等。

特朗普曾表示，哈里背叛祖母、英國已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），自己不會像拜登（Joe Biden）那樣包庇他，放話若自己當選總統就驅逐其出境。