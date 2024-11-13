英國威廉王子蟬聯「全球最性感的禿頭男人」寶座

現年42歲的英國威廉王子（Prince William）成功擊敗荷里活影星Stanley Tucci、前阿仙奴名宿亨利 （Thierry Henry）等名人，連續兩年被評為世界上最性感的禿頭男人。



這項由公關機構Reboot Online進行的調查，根據多項指標包括身高、五官比例、頭部光澤度、財富、聲音吸引力及「裸上身」的全球搜尋數據等，宣布威廉王子在滿分10分中拿下近乎滿分的9.9分，順利蟬聯這個殊榮。

排名第二的是荷里活影星狄維莊遜（Dwayne Johnson，The Rock）、第三名為前NBA球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）。其餘入選前十的依次序還有美國衝浪手Kelly Slater、美國處境喜劇Brooklyn Nine-Nine演員 Terry Crews、著名影星丹尼迪維圖（Danny Devito）和森姆積遜（Samuel Jackson）、亨利、Stanley Tucci，最後還有荷里活飛車動作電影《狂野時速》（Fast and Furious）系列男主角雲迪素（Vin Diesel）。

日前，威廉王子以蓄鬍新造型出席南非開普敦「地球行動獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，引起不少粉絲的熱議及追捧。

這並非威廉第一次被評為世界上最性感的禿頭男子。在 2021 年獲得冠軍後，他在 2022 年滑落至第二位，然後在 2023 年重新奪回冠軍頭銜。