黑人媽媽生下「白人BB」常遭網暴　被懷疑是拐子婆　驗DNA揭真相

不堪其擾！美國一名非裔的媽媽艾莉克斯（Alex）生下白皮膚的女兒，由於膚色差異太大，常常在外被誤會。



困擾的她決定驗DNA證明母女身分，而結果也確實顯示兩人為親生母女。

艾莉克斯3個混血孩子中，女兒的膚色最白。（YouTube@truly）

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根據《每日郵報》，艾莉克斯和白人丈夫羅布結婚後，共生了3個孩子，2年前透過人工試管的方式生下小女兒。

不過比起前兩個孩子，小女兒的膚色特別白，一開始他們也相當疑惑。

這讓他們常常在網路上受到議論。只要艾莉克斯在網路上分享照片，總會有人質疑女兒非她親生，甚至有其他黑人網友罵她：

不該生下那個白人的孩子。

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不僅在網路上遭到攻擊，日常生活中也曾發生過誤會。艾莉克斯帶女兒到超市時，曾被工作人員懷疑是誘拐小孩，威脅要報警處理，最後是丈夫出面說明這場誤會。

種種狀況讓艾莉克斯不堪其擾，直嘆：

我只是想自在地跟孩子相處！

最終，艾莉克斯排除人工試管可能出現的錯誤，同時也為了消除大家對她的懷疑，她決定做DNA檢測，結果確實顯示她們是親生母女。

艾莉克斯的故事透過YouTube節目播出後，也收到不少人的加油打氣，大家紛紛表示：

「女兒只不過長得比較像爸爸」

「加油！你們一家人很可愛」

「人們真奇怪，他們完全不了解混血兒童的情況。你們夫妻倆做得很棒，別理會那些怪人。」



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