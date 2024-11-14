五角大樓官員批Pete Hegseth缺乏經驗　質疑連Walmart也無法管理

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布，他已選定霍士新聞（Fox News）評論員赫格塞思（Pete Hegseth）擔任國防部長。有美媒翌日報道，6名匿名受訪的現任、前國防官員質疑，赫格塞思管理經驗不足，無力管理規模龐大的國防部。 有前國防部官員更表示質疑，赫格塞思無力領導龐大的國防部，他直言：「你相信他能經營沃爾瑪超市（Walmart）嗎？因為這就是我們（國防部）有多少的員工。」



美國《政治報》（Politico）13日報道，赫格塞思雖然具有軍事經驗，但他從未管理過比小型非營利組織更大的組織。如果其提名獲得參議院批准，他將領導130萬名現役軍人和超過75萬名平民與美國盟友舉行會議等眾多複雜的工作。

2024年11月5日，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）出席在美國密歇根州舉行的競選集會。（Reuters）

其中一名國防部官員表示，國防部長一職的工作嚴肅，他覺得赫格塞思只懂談論「覺醒文化」 （woke），而不善於在國家安全崗位上做任何有意義的事情。

他補充說，國防部是一個龐大的官僚機構，負責人必須了解它是如何支持全球國家安全的，並強調：「這（工作）既乏味又具挑戰性，而且與霍士新聞工作一點關係都沒有。」

2016年12月15日，美國紐約曼哈頓特朗普大樓大廳，霍士新聞（Fox News）評論員赫格塞思（Pete Hegseth）在等待自動扶手電梯時，看着各媒體記者。（Reuters）

美國智庫外交與國防政策負責人Kori Schake表示，國防部其實就等於一間市值約7,800億美元（約6萬億港元），以及擁有一個數百人尤如董事會的國會，因此擁有立法或國防經驗對國防部長而言至關重要。