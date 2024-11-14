特朗普班底｜盧比奧獲提名出任國務卿

綜合美國媒體報道，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，將提名共和黨佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）出任國務卿一職。



《今日美國》（USA Today）11月13日報道，特朗普在前往白宮與總統拜登（Joe Biden）會面後宣布，將提名共和黨參議員盧比奧為下任國務卿。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓的君悅酒店與共和黨眾議院議員會面時發表講話。（Reuters）

據報道，53歲的盧比奧擁有豐富的外交政策經驗，曾在2016年與特朗普一同參與代表共和黨競逐總統的黨內初選。

魯比奧過往曾嚴厲批評特朗普的政策和為人，但近來已成為特朗普的親密盟友，甚至曾有望成爲他的競選副手。

盧比奧目前是參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）內職位最高的共和黨人，同時是參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）委員。

2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）出席在北卡羅來納州舉行的競選活動時握手。（Reuters）

如果盧比奧的提名獲得參議院通過，他將成為首位出任國務卿的拉丁裔美國人。

今屆大選後，共和黨在參議院擁有53席的多數黨優勢，民主黨僅得47席。