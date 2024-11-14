共和黨鎖定控制眾議院　特朗普全面執政　美媒指較上次當選更強勢

經過長時間點票後，據美聯社、美國全國廣播公司（NBC）等多家美國媒體推算，共和黨已經成功鎖定眾議院控制權，由於共和黨同時也擁有參議院控制權，此意味候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將可全面執政。



美聯社推算指，共和黨已在眾議院435個議席中獲得至少218席，達到過半數的門檻，成功保住眾議院控制權。

↓ 美國眾議院形勢 ↓

較上次當選更強勢

美媒指，在2016年特朗普首次當選總統時，共和黨也橫掃國會，但特朗普仍然面臨共和黨領導人對他政策理念的抗拒，以及自由派佔多數的最高法院，報道稱，這次情況則不同，現在情況是一個被特朗普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動徹底改變的共和黨，還有一個由保守派法官主導的最高法院，其中包括3名由特朗普任命的法官。

《華爾街日報》則指，由於共和黨在眾議院屬微弱多數優勢，仍可能會讓在通過特朗普第2任期的議程時，令共和黨的團結面臨考驗。

↓ 美國參議院形勢 ↓

共和黨在今屆美國大選成績理想，特朗普無論是普選票或是選舉人票皆擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。

與此同時，共和黨在參議院100個議席中擁有53席，民主黨則僅有47席；參眾兩院皆由共和黨控制。