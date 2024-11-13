特朗普提名霍士新聞主持任美國防長　國防界震驚「不知他是誰」

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月12日）宣布，他已選定霍士新聞（Fox News）評論員赫格塞思（Pete Hegseth）擔任他的國防部長。美媒同日報道，特朗普的決定震驚國防界，不少人受訪時表示他們原預計提名人是有經驗豐富的議員或有國防政策經驗的人，他們聽到這消息的第一反應皆是「我不知道赫格塞思是誰」。



美媒《政治報》（Politico）12日報道，美國家安全官員和國防分析家在經歷特朗普執政的頭4年後，已為任何「驚喜」作好心理準備。然而他們一致表示，任命赫格斯的決定仍然使他們始料不及。

一名要求匿名的美國防工業遊說人士表示，他們本來希望一名有廣泛國防背景的人出任防長，怎料是一個不只毫無經驗，甚至是不見經傳的人獲任命。他直言：「這該死的傢伙到底是誰？」

這該死的傢伙到底是誰？ 要求匿名的美國防工業遊說人士

美國眾議院軍事委員會民主黨高層、華盛頓州眾議員史密斯（Adam Smith）受訪時表示，自已在受訪前20分鐘才知道赫格塞思是誰，也對其任命表示擔憂。

亞當史密斯表示，目前美國在全球各地面臨各種挑戰，赫格塞思卻似乎與美國的盟友沒有廣泛關係。他說：「我沒有看到任何證據表明此人（赫格塞思）與我們的海外合作夥伴有任何關係。」

2017年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮接受《Fox and Friends》聯合主持人赫格塞思（Pete Hegseth）的採訪。（Reuters）

報道分析，赫格塞思是軍中所謂「多元化、覺醒文化」的激烈批評者，或因會忠實執行特朗普的要求而獲任命。他上任後，很可能將重新收緊軍事人員接受跨性別手術、資助前往墮胎寬鬆地旅費等政策。

美國獨立退伍軍人組織創始人里克霍夫（Paul Rieckhoff）在X稱，赫格塞思獲任命防長是「最不合格、最帶有政治性」的決定 。

里克霍夫最後呼籲：「美國，做好準備（迎接任命赫格塞思帶來的影響）吧。」