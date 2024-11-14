美國眾議院長約翰遜取得共和黨提名　獲特朗普支持可望留任

美媒報道，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）11月13日贏得眾院共和黨提名，可望繼續留任議長。在新的一年眾議院全體投票之前、候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）13日上午表態支持後，約翰遜有望留任。



雖然沒有強大的競爭者，約翰遜卻面臨着共和黨內部異議，特別是來自極右翼保守派和「眾議院自由黨團」（The Freedom Caucus）的反對。

據悉特朗普在勝選後首次返回華盛頓期間，對眾議院共和黨人說，他一直支持約翰遜；議長回讚他是「王者歸來」。

2024年11月13日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在美國華盛頓國會山出席眾議院共和黨領導人會議後舉行的新聞發布會。（Reuters）

約翰遜1年前臨危受命，接替被罷免的前議長麥卡錫（Kevin McCarthy），並在今年的選舉中迅速確定了自己與特朗普並肩領導共和黨的路線。

雖然獲得提名，但約翰遜仍需要全體眾議院共218票的多數支持，才能在1月3日新一屆國議長選舉時穩住議長寶座。

2024年11月13日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在美國華盛頓國會山，向眾議院共和黨人歡迎候任總統特朗普。（Reuters）

約翰遜表示，13日早上特朗普向他透露，將任命另一名共和黨人，佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為檢察長。此舉讓約翰遜在新年的微弱支持數縮減一票。而眾議院微弱席次，以及經常受到院內反對意見的問題，很可能在新一年繼續困擾約翰遜的治理工作。

13日除了議長選舉外，共和黨還重新選舉了眾議院新一年的其他最高領導團隊。