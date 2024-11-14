美國眾議院長約翰遜取得共和黨提名 獲特朗普支持可望留任
撰文：莊勁菲
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美媒報道，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）11月13日贏得眾院共和黨提名，可望繼續留任議長。在新的一年眾議院全體投票之前、候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）13日上午表態支持後，約翰遜有望留任。
雖然沒有強大的競爭者，約翰遜卻面臨着共和黨內部異議，特別是來自極右翼保守派和「眾議院自由黨團」（The Freedom Caucus）的反對。
據悉特朗普在勝選後首次返回華盛頓期間，對眾議院共和黨人說，他一直支持約翰遜；議長回讚他是「王者歸來」。
約翰遜1年前臨危受命，接替被罷免的前議長麥卡錫（Kevin McCarthy），並在今年的選舉中迅速確定了自己與特朗普並肩領導共和黨的路線。
雖然獲得提名，但約翰遜仍需要全體眾議院共218票的多數支持，才能在1月3日新一屆國議長選舉時穩住議長寶座。
約翰遜表示，13日早上特朗普向他透露，將任命另一名共和黨人，佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為檢察長。此舉讓約翰遜在新年的微弱支持數縮減一票。而眾議院微弱席次，以及經常受到院內反對意見的問題，很可能在新一年繼續困擾約翰遜的治理工作。
13日除了議長選舉外，共和黨還重新選舉了眾議院新一年的其他最高領導團隊。
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