曾起訴特朗普兩罪名　美國特別檢察官史密斯恐被「炒魷」擬先辭職

美媒11月13日引述消息人士報道，美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）計劃在候任總統特朗普（Donald Trump）2025年上任之前完成手頭上的工作，並帶團隊辭職，以免遭特朗普開除。史密斯曾主導調查及起訴特朗普兩項國家安全罪名，特朗普曾揚言要在上任「兩秒內」開除他。



史密斯兩度主理起訴特朗普，分別涉及特朗普機密文件案及干預2020年大選案；特朗普10月在一次電話訪問中揚言，會在兩秒內開除史密斯。特朗普還表示，上任後會「懲罰」負責他刑事案件的檢察官和法官。

《紐約時報》報道，史密斯針對特朗普的兩項調查在法院拖延，2024大選結果也標誌着案件落幕，因為司法部規定不起訴現任總統。

美國司法部2023年6月9日發布其針對美國前總統特朗普的起訴書中，附有照片顯示2021年初，在位於佛州的海湖莊園的舞廳舞台、洗手間、睡房及儲密室等地放着一批箱子，內有很多機密文件。（美國司法部／Reuters）

司法部要求史密斯提交報告總結他的調查和決定，因為其大量指控從未送交法庭審判。據稱，他告訴沒有直接參與調查程序、但在他團隊內的檢察官和FBI探員，可以在未來數週開始計劃離開。

8日，共和黨議員告訴曾處理特朗普案件的司法部官員，保留他們為調查人員提供的所有通訊資訊。這表明史密斯將成為眾矢之的。

同日，史密斯團隊遞交法庭文件，申請就特朗普2020年推翻大選一案的提交截止日期，獲得一個月延長；文件中表示，12月2日之前準確決定如何結束該案以及機密文件案的起訴；而就特朗普當選總統，他需要一個月的時間「評估這一前所未有的情況，並確定符合司法部政策的適當的前進方向。 」

2024年11月6日，特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而妻子梅拉尼婭（Melania Trump）和二媳婦拉拉（Lara Trump）則站在兩側。（Reuters）

2021年1月有大批支持者受到特朗普號召，部分示威者繼而衝入國會大樓，企圖推翻選舉結果，因而爆發騷亂。事件釀成五人死亡，超過1500人被刑事檢控，過半認罪。

2023年在佛羅里達州特朗普海湖莊園的一次搜查中發現了大量文件，包括與外交政策有關的文件後，特朗普涉嫌存有從白宮帶走的機密文件。