《衛報》退出X：它有毒　充斥種族歧視和陰謀論

英國新聞出版商《衛報》（The Guardian）11月13日發文表示，將不再更新其在社交平台X上的賬號，稱X是「有毒的」社交平台，而且存在「令人不安的內容」，包括種族主義和陰謀論。X老闆馬斯克（Elon Musk）則回應稱，《衛報》「無關緊要」。



《衛報》13日發布題為「為什麼《衛報》不再在X上發帖？」的文章，稱其認為，現在X平台上的收益遠不如負面因素，其資源「可以更好地用於其它地方，以推廣我們的新聞」。

↓Elon Musk稱《衛報》「無關緊要」：

文章指，X經常出現令人不安的內容，包括極右翼陰謀論和種族主義，「我們已考慮一段時間。美國總統競選只是突顯我們長期以來一直考慮的一個問題：X是一個有毒的媒體平台，其所有者馬斯克能夠利用這個平台的影響力來塑造政治話語。」

《衛報》同時表示，X用戶仍能分享其文章，且《衛報》仍會偶爾在其文章頁面中嵌入來自X平台的內容。

除《衛報》外，3M、Best Buy、Target、Medtronic等也在悄悄停止使用X。