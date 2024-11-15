法國極右領袖馬林勒龐涉挪用歐盟資金　若罪成將被禁參與下屆大選

法國極右翼領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）與其他24人被指挪用歐洲議會資金，巴黎檢察官要求判處她五年監禁，並禁止她擔任公職五年。若罪成，馬林勒龐將無法參與下屆法國總統大選。



綜合路透社和法國國際廣播電台報道，巴黎刑事法院11月13日開庭審理法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN）歐洲議會議員助理挪用公款案。

黨主席馬林勒龐和其他24名黨內官員、高層和前歐洲議會議員及議會助理，均被指控在2004年至2016年挪用歐洲議會資金，給在法國為國民聯盟工作的員工支付薪水。

國民聯盟的前身是國民陣線（Front National，FN），由馬林勒龐的父親讓-馬里·勒龐（Jean-Marie Le Pen）於1972年創立。公開資料顯示，馬林勒龐在1986年加入國民陣線，並在2003年至2011年擔任國民陣線副領袖。

圖為2024年7月1日，領導法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）來到RN位於巴黎的總部。（REUTERS）

馬林勒龐於2011年1月至2017年4月首次擔任國民陣線黨主席，後於2017年5月至2021年9月再次擔任主席。她在2018年將國民陣線更名為國民聯盟。

針對這宗挪用公款案的調查已持續將近十年。法國檢控方表示，歐洲議會每月向每名議員發放21,000歐元的經費（約17.28萬港元）的經費，用於支付議會助理的人工等，但國民聯盟（當時名為國民陣線）卻把這筆錢用於紓解黨的財務困境。檢控方指，馬林勒龐是這一運作系統的「最終主要決策者」。

國民聯盟近年在法國逐漸擴大勢力，在今年6月的歐洲議會選舉中，它在法國的得票率遠超總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬的親歐執政黨。然而，挪用公款案可能會破壞國民聯盟在2027年總統選舉前改善形象的努力，許多人認為馬林勒龐可以贏得下屆大選。

法國會選舉：圖為2024年7月7日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）來到普拉日（Le Touquet-Paris-Plage）參與國會選舉第二輪投票。站在後方的女子是法國第一夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux）。（Reuters）

巴黎檢察官13日要求對馬林勒龐處以30萬歐元（約247萬港元）的罰款、五年監禁，以及終身禁止參選，並要求臨時執行。如果法院判定她罪名成立並臨時執行處罰，那麼即使馬林勒龐對判決提出上訴，她也將無法參與下屆大選。

馬林勒龐在離開法庭時告訴記者：「我注意到控方的要求非常過份，特別是臨時執行的要求，他們希望將這一要求強加於所有面臨起訴的人。」

歐洲議會的律師梅松納夫（Patrick Maisonneuve）表示：「我對控方要求臨時執行並不感到驚訝。控方的訴求是一貫的。」

法國國際廣播電台報道指，控方掌握的證據之一是國民聯盟財務主管在2014年6月發給黨主席的一封電子郵件，信中警告說：「只有在歐洲議會資金的幫助下，我們才能夠應付大量開支，從而擺脫困境。」

2024年10月22日，法國極右翼領袖，國民聯盟（Rassemblement National，RN）主席馬琳馬林龐（Marine Le Pen）在國會討論2025年預算案時上台發言。（Reuters）

歐洲議會議員作證說，在同一時期的一次會議上，馬林勒龐要求他們只給自己招募一名助手，其餘經費必須上繳給國民陣線。一名議員立即致信警告財務主管，國民陣線這個財務要求相當於做虛假陳述和冒領資金。

國民聯盟和其黨員則駁斥任何挪用公共資金的指控，獲授權對外回應本案的瓦勞特（Alexandre Varaut）表示，「國民聯盟沒有任何用款指示，否則該黨所有歐洲議會議員早就應該遭到起訴了」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

