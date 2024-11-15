歌舞伎町男公關𠱁妙齡客花數百萬日圓　 涉逼良為娼被捕畫面曝光

綜合日本媒體報道，東京警方11月13日宣布，新宿歌舞伎町一名24歲的男公關因涉嫌試圖逼使一名女顧客賣淫而被捕。



據日本時報（Japan Times）報道，疑犯田中大亮因涉嫌強迫賣淫，違反《反賣淫法》而被拘留。警方表示，在歌舞伎町GRAN俱樂部任職的田中大亮已承認指控。

調查人員透露，受害人是一名20多歲的女性，在今年4月開始經常光顧田中大亮的俱樂部。

田中大亮自8月開始向她施壓，要求她在新宿大久保公園附近做「企街」賣淫，並強調：「你付給我的錢不夠，每次至少需要支付10萬日圓（約港幣5,000元）。

田中大亮其後進一步催促女受害人「補償這一點」，並指其他女顧客的收入更高。據報道，田中幾乎每天都會給她發訊息，鼓勵她去尋找客人，甚至站在大久保公園附近監視她，並為她拍照，以確認她有遵守他的指示。

9月，當這名女子因站在街上招攬客人，違反《反賣淫法》被捕時，田中大亮據報透過聊天軟件告誡她，「請確保下次不會再被抓」並「隱藏我們的聊天紀錄」。

去到10月，受害人再次因做「企街」被捕，這次她才坦承田中大亮在背後指使。她承認光顧俱樂部花費了數百萬日元，並表示經濟上的壓力已對她的精神健康帶來影響。

2024年11月13日，綜合日本媒體報道，日本東京歌舞伎町一名24歲的男公關田中大亮，涉嫌誘使一名女顧客在公眾場所賣淫而被捕。（疑犯社交媒體帳戶照片）

田中大亮被指控在今年8月至10月期間脅迫該名女子，不斷提醒她若沒有足夠的收入，他們將無法再見面。據報道，此舉讓女受害人感到痛苦，導致她在他的誘使下在大久保公園附近從事賣淫活動。

新宿歌舞伎町內的大久保公園已成為惡名昭著的街頭賣淫熱點。當地警方一直嘗試進行打擊，2023年有140名女子因涉嫌街頭賣淫而被捕。